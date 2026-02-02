Actualité
Vue de Lyon. @CM

Pollution à Lyon : la qualité de l'air s'améliore ce lundi

  • par La Rédaction

    • La qualité de l'air s'améliore à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise ce lundi 2 février 2026.

    Grâce notamment au vent de sud qui soufflera ce lundi, la qualité de l'air s'améliore à Lyon et dans toute la métropole ce lundi 2 février. Ainsi, Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes, classe la qualité de l'air à Lyon comme bonne à moyenne ce lundi.

    Les concentrations en particules fines et ozone seront moyennes et elles seront bonnes en ce qui concerne le dioxyde de soufre. La qualité de l'air sera en revanche dégradée autour des grands axes de circulation comme la M6, la M7 ou encore le boulevard périphérique Laurent Bonnevay.

    L'Asvel s'incline à Dijon et cède sa quatrième place

