Vent violent : neuf départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

  • par La Rédaction

    • Neuf départements d'Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance jaune vent violent ce lundi 2 février 2026.

    Le vent du sud va souffler sur une bonne partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes ce lundi 2 février. Météo France a placé sept départements en vigilance jaune pour l'ensemble de la journée. Il s'agit du Rhône, de la Loire, de la Haute-Loire, de la Drôme, de l'Ardèche, du Cantal, de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie.

    Des rafales pouvant dépasser les 60 km/h sont attendues à Lyon tandis que le vent soufflera encore plus fort dans les autres départements de la région.

    A noter également que l'Ardèche est concerné par une vigilance pluie-inondation, la Haute-Loire et le Cantal par une vigilance orages et que les trois départements alpins de la région, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie, sont toujours en vigilance avalanches.

