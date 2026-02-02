Actualité
Image d’illustration. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Grave accident à Saint-Bonnet-de-Mure : une motarde entre la vie et la mort

  • par La Rédaction

    • Une violente collision entre une voiture et une moto s’est produite samedi soir à Saint-Bonnet-de-Mure, à l’est de Lyon. La passagère du deux-roues a été grièvement blessée.

    Un grave accident de la route s’est produit samedi 31 janvier, peu avant 19 heures, à Saint-Bonnet-de-Mure. Pour une raison encore indéterminée, une voiture et une moto se sont percutées frontalement alors qu’elles circulaient en sens opposés selon nos confrères du Progrès. La violence du choc a projeté le conducteur de la moto contre le pare-brise du véhicule, tandis que sa passagère a été éjectée par-dessus la voiture.

    Rapidement dépêchés sur place, les secours ont pris en charge les deux motards avant leur transport vers un hôpital lyonnais. L’état de la passagère, très gravement touchée, a suscité de vives inquiétudes, son pronostic vital étant engagé au moment de son évacuation.

    Une enquête a été ouverte par la gendarmerie afin d’établir les circonstances précises de l’accident. Les premiers dépistages se sont révélés négatifs.

