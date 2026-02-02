Actualité
Pierric Poupet, entraineur de l’Asvel. (Photo by Stefanos Kyriazis / LiveMedia / DPPI via AFP)

L'Asvel s'incline à Dijon et cède sa quatrième place

  • par La Rédaction

    • L'Asvel (5e, 12 v./6 d.) n'a pas su profiter de la défaite parisienne et cède sa quatrième place à Strasbourg après son revers à Dijon (99-90).

    Les Villeurbannais, longtemps emportés (43-67, 25e; 63-78, 31e) par la réussite extérieure de la JDA (13/28 au final), ont esquissé une incroyable remontée (80-82, 35e) sous la houlette d'Edwin Jackson (13 pts et 2 passes décisives) et Armel Traoré (7 pts, 4 rbds et 2 pd).

    Mais ils ont au final été trop courts, Axel Julien (17 pts, 7 rbds et 3 pd) se chargeant, d'un "2+1" rageur à 43 secondes du buzzer, de sceller le succès de Bourguignons qui consolident leur 10e place (8 v./10 d.), la dernière qualificative pour les play-ins.

