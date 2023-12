Créé en 1990 par Ahmada Bahassane, le crew Wanted Posse se distingue très vite dans le milieu hip-hop par un style alliant house dance et break qui les mène de la rue à la scène avec des préoccupations d’écriture chorégraphique.

En 2001, il devient le premier groupe français champion du monde au Battle of the Year en Allemagne, c’est dire le niveau des interprètes !

De nombreuses collaborations s’ensuivent avec Madonna, Benjamin Millepied ou encore Blanca Li ainsi que des participations à des comédies musicales comme Le Roi Soleil et Les Dix Commandements.

Pour Dance N’ Speak Easy, le chorégraphe Njagui Hagbé collabore avec Philippe Lafeuille, chorégraphe du célèbre Tutu. Ensemble, ils revisitent les années troubles de la prohibition aux États-Unis situant l’affaire dans un speakeasy new-yorkais à l’atmosphère électrique.

Hommes et femmes y dansent sur des pas et une gestuelle appartenant au charleston, au breakdance, au lindy hop et au hip-hop freestyle, offrant au public un mix explosif de danses et de chants teinté de burlesque !

Dance N’ Speak Easy - Wanted Posse – Le 21 décembre au théâtre Théo-Argence de Saint-Priest