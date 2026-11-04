TNG : Le Voyage de Kristoffer, explorer l’univers par le rêve

Tout en rythme et en musicalité, Le Voyage de Kristoffer, d’après un texte de Jon Fosse, écrivain et poète norvégien, plonge dans le vertige des angoisses des enfants face à l’infini, leur propre réalité et l’origine du monde.

“Je pense souvent qu’il y a un géant là-bas dans l’univers. (…) Et le géant dort, et le géant rêve. Et moi j’existe seulement dans le rêve du géant. Mais si jamais le géant se réveillait ?”

Interrogeant l’univers et notre place dans celui-ci, ce voyage vertigineux dans les étoiles invite les enfants à explorer l’infini, les rêves et les grandes questions de l’existence. Une expérience sensorielle au TNG entre art et technologie, mêlant magie, hologrammes et poésie.

Le Voyage de Kristoffer – Le 7 novembre au TNG, à Vaise (dès 7 ans)