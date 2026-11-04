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Le label « Fabriqué à Lyon » a récompensé 74 artisans, créateurs et entrepreneurs lyonnais. @Ville de Lyon

Lyon : 74 nouveaux produits décrochent le label "Fabriqué à Lyon et ses alentours"

  • par Corentin Lucas

    • La Ville de Lyon a dévoilé, ce mardi 3 novembre, la liste des 74 nouveaux produits qui ont décroché le label "Fabriqué à Lyon et ses alentours". Le label compte désormais 274 produits.

    Ce mardi 3 novembre, 74 nouveaux produits ont obtenu le label "Fabriqué à Lyon et ses alentours" pour l’année 2027, une distinction attribuée par la Ville de Lyon pour valoriser les artisans, entrepreneurs qui participent au savoir-faire lyonnais. Pour être éligibles, les produits doivent être fabriqués dans un rayon de 20 kilomètres autour de la place Bellecour. Ils doivent également "témoigner d’un savoir-faire traditionnel, technique, original ou innovant", tout en accordant "une attention sur l’origine des matières premières et à l’économie des ressources".

    Parmi les nouveaux labellisés, on retrouve ASBA Drums, qui fabrique des batteries et des caisses claires dans le 7e arrondissement, La Ligne Virtuose, Tizu, Délices des Sens, Pépin ou encore Karen Chocolat. Au total, le label rassemble désormais 274 produits répartis en quatre catégories : mode et accessoires (90 produits), décoration et artisanat d’art (113), produits manufacturés (28) et produits alimentaires (43).

    Les Lyonnais ont désigné leurs produits préférés

    En parallèle de la labellisation, les habitants étaient invités à participer au Prix des Lyonnais 2026. Le vote permettait de soutenir les produits préférés parmi les 79 candidats en lice, grâce à la plateforme Oyé ! de la Ville de Lyon. Chaque participant disposait de huit votes à répartir entre les différentes catégories. Plus de 2000 personnes ont participé à ce suffrage.

    ASBA Drums est récompensé dans la catégorie des "produits manufacturés". La Ligne Virtuose est distinguée en "décoration et artisanat d’art" pour sa collection de mobilier. Dans la catégorie "mode et accessoires", le jury a choisi Madame des Feuillants pour ses bijoux et accessoires conçus à partir de matériaux upcyclés. Enfin, le prix dans la catégorie "alimentaire" revient à Plantes et Pains pour son vinaigre à base de pains d’orties.

    La liste complète des 74 produits labellisés est à retrouver sur le site Internet de la Ville de Lyon.

    Lire aussi : Tout l'monde dehors : la Ville de Lyon lance son appel à projets pour l'édition 2027 du festival

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