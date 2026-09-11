Lyon : le Chalet du Parc rouvre après plus de dix ans de fermeture

Installé au cœur du parc de la Tête d’Or, le Chalet du Parc rouvrira ses portes vendredi 18 septembre. Trois jours d’animations sont prévus pour inaugurer ce nouvel espace consacré à la culture, à l’écologie et à la gastronomie.

Fermé au public depuis plus de dix ans, le Chalet du Parc va retrouver de l’animation. La Ville de Lyon a engagé depuis 2020 des études pour réhabiliter cet édifice situé au cœur du parc de la Tête d’Or. Sa réouverture sera célébrée du vendredi 18 au dimanche 20 septembre avec une programmation mêlant culture, découverte et gastronomie.

Parmi les temps forts du week-end, le public pourra découvrir l’exposition « Vivre ensemble », de Yann Arthus-Bertrand et Hervé Le Bras, portée par la Fondation GoodPlanet. Le photographe sera également présent samedi 19 septembre pour une conférence, « Vu du cœur », consacrée à son parcours et à son engagement pour la biodiversité et l’humanité. Le Chalet accueillera aussi le Laboratoire des créations écologiques et sociétales, un programme de résidences artistiques. Le premier artiste invité, Vahan Soghomonian, y présentera son projet « Jardin d’abandon ». Une expérience immersive consacrée aux forêts et à la biodiversité, « Mission Forêt », sera également proposée.

Enfin, le site ne sera pas uniquement culturel : un café, bar et restaurant porté par La Fabuleuse Cantine ouvrira dès vendredi matin, avec une cuisine locale et anti-gaspillage. Des soirées afterwork seront ensuite organisées chaque semaine.