Culture
André Breton,1922-1966, Mur de l’atelier d’André Breton, Centre Pompidou, Paris, Musée national d’art moderne – Centre de création industrielle.  © ADAGP, Paris, 2026. Image © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. GrandPalaisRmn 

Artistes collectionneurs d’œuvres d’art au musée des Beaux-Arts de Lyon

  • par Martine Pullara

    • Les collections d’une soixantaine d’artistes et collectifs des XXe et XXIe siècles sont présentées au musée des Beaux-Arts de Lyon

    Coorganisée par le musée des Beaux-Arts de Lyon et le Centre Pompidou avec également des œuvres prêtées par le macLYON, l’exposition Musée sentimental s’annonce exceptionnelle sur la pratique de collection d’œuvres par les artistes (notamment au XXe siècle, siècle de révolutions plastiques par excellence) avec l’idée qu’entreprendre une collection d’art relève avant tout de l’émotion et de l’instinct, d’où le mot sentimental.

    Cette pratique permet aussi de comprendre les goûts des artistes, se transformant en un lieu d’imagination foisonnante selon la manière dont ils assemblent les œuvres, qui influence aussi leur processus de création.

    Les collections d’une soixantaine d’artistes et collectifs des XXe et XXIe siècles sont présentées comme le célèbre Mur de l’atelier (1922-1966) d’André Breton, un agencement d’œuvres et éléments rassemblés (objets océaniens, précolombiens, masques, objets populaires, pierres, racines…), les Mannequins imputrescibles de Henri Ughetto, corps substitutifs conçus dès lesannées 1970 pour échapper à toute dégradation organique ou encore Hôtel Andromeda (1954) de Joseph Cornell, l’une des boîtes de petit format que l’artiste définissait comme de petits “théâtres de mémoire” en raison de leur apparence de cabinets de curiosités… À découvrir également celles de Ben, Boltanski, Brecht, Duchamp, Schoendorff, Selig, Spoerri et bien d’autres !

    Musée sentimental – Du 11 septembre au 14 mars 2027 au musée des Beaux-Arts de Lyon – mba-lyon.fr

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