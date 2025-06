Plusieurs animations proposées au sein des parcs métropolitains cet été

Du mois de juillet au mois d'août, la Métropole de Lyon propose au public de prendre part à plusieurs animations au sein de trois parcs métropolitains.

Balades, découvertes, animations... cet été, de nombreuses activités seront proposées aux grands lyonnais dans les parcs et jardins de la Métropole de Lyon. Les différents rendez-vous seront animés par les agents de la collectivité et différentes associations du mois de juillet à octobre dans trois parcs métropolitains : le parc de Parilly, le domaine de Lacroix-Laval et le parc de la porte des Alpes.

Pour participer aux différents ateliers, les intéressés sont invités à s'inscrire sur le site de la Métropole de Lyon plus de 24h avant les animations. L'organisation précise "qu'aucune inscription sur place ne sera acceptée."

Programmation estivale

Parmi les activités proposées au mois de juillet : des visites explicatives du domaine de Lacroix-Laval et du parc de Parilly les 2 et 12 juillet, un atelier pour apprendre à "accueillir la biodiversité dans son jardin" au domaine de Lacroix-Laval le 5 juillet, ou encore un atelier sur les insectes au parc de la porte des Alpes le 16 juillet.

En août, un atelier sur les coccinelles se tiendra le 26 au parc de Parilly. Le lendemain, un atelier sur les insectes et les plantes se tiendra au même endroit. Le domaine de Lacroix-Laval proposera quant à lui une activité pour en apprendre plus sur les abeilles le 20 août.

Programmation complète.

