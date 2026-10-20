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Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
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Un mardi pluvieux et orageux à Lyon, jusqu'à 15 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C'est une journée particulièrement pluvieuse qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce mardi 20 octobre 2026, avec des températures qui ne dépasseront pas les 15 degrés au meilleur de la journée.

    Il va falloir sortir les parapluies et k-way ce mardi à Lyon. Pour ce 20 octobre, la journée s'annonce très humide avec des pluies remontant du sud, plus fréquentes et parfois soutenues et orageuses en seconde partie de journée.

    Côtés températures il fait 10 degrés ce mardi matin mais le mercure atteindra les 15 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs légèrement en dessous des normales de saison.

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