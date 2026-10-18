Lyon : clap de fin pour la 18e édition du festival Lumière avec les frères Coen à la Halle Tony Garnier

Joel et Ethan Coen étaient présents ce dimanche 18 octobre à la Halle Tony Garnier pour présenter leur film The Big Lebowski, projeté pour la clôture de la 18e édition du festival Lumière. Ils étaient accompagnés de leurs compagnes, l’actrice Frances McDormand et la scénariste, productrice et monteuse Tricia Cooke.

Alors que Lyon est encore sous le choc après les violentes émeutes qui ont secoué la ville lors de la manifestation contre la vie chère hier, plusieurs milliers de spectateurs se sont réunis ce dimanche 18 octobre pour la séance de clôture de la 18e édition du festival Lumière. Le rendez-vous était donné à la Halle Tony Garnier, dans le 7e arrondissement, en présence des deux réalisateurs Joel et Ethan Coen, qui ont reçu le prix Lumière vendredi soir. Leurs compagnes, l’actrice Frances McDormand et la scénariste, productrice et monteuse Tricia Cooke, étaient également là pour l’occasion.

Après un petit retour sur cette 18e édition, les bénévoles ont été chaleureusement applaudis pour le travail réalisé cette année. Puis est venu le temps de la présentation du film projeté : The Big Lebowski. De quoi redonner le sourire aux Lyonnais après la sidération vécue ces dernières heures.

Les bénévoles de la 18e édition du festival Lumière sont montés sur scène lors de la séance de clôture (CM)

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"Éclatez-vous bien devant The Big Lebowski"

"C’est très émouvant. La France est au centre de la culture du cinéma et je crois que Lyon en est la capitale aujourd’hui", a déclaré Ethan Coen. Et son frère Joel d’ajouter : "Merci à vous tous, à Thierry (Frémaux) et au festival. On est dans la cité où le cinéma est né et il y a vraiment quelque chose de palpable. Rien que pour cette raison, être là, c’est vraiment quelque chose d’extraordinaire."

Évoquant ensuite The Big Lebowksi, les cinéastes ont avoué, avec l'humour tout en ironie qu'on leur connaît, ne pas l’avoir vu depuis longtemps. "J’espère que ça tient encore la route. Je crois qu’il y a encore quelques moments pas mal, mais je ne suis plus du tout sûr de ce que ça vaut", s’est amusé Ethan Coen. Après quelques anecdotes savoureuses, notamment sur les castings de Jeff Bridges dans le rôle du "Dude" et de John Turturro en Jesus Quintana, les deux cinéastes ont espéré que le public allait en "profiter" et "s’amuser" devant le film, sûrement "celui qui plaît le plus à tout le monde." "Éclatez-vous bien devant The Big Lebowski", a enfin lancé Joel Coen, alors que Thierry Frémaux donnait rendez-vous aux festivaliers pour l’année prochaine.

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