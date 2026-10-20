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CRS lors de la manifestation du 1er mai 2026 à Lyon. (CM)
Les forces de l’ordre sont intervenues dès ce matin lors de rassemblements à Lyon. (CM)

Onze personnes interpellées à Vaulx-en-Velin après des heurts avec les CRS

  • par LR

    • Une centaine de jeunes encagoulés se sont rassemblés lundi aux abords du centre commercial du Carré de Soie, à Vaulx-en-Velin. Des affrontements avec les CRS ont conduit à onze interpellations.

    Onze personnes ont été interpellées, lundi, après des "débordements" au centre commercial Carré de Soie de Vaulx-en-Velin, près de Lyon, a indiqué la préfecture. "Une centaine d'individus a été dispersée", a-t-on précisé de même source, sans plus de détails.

    A lire aussi : Deux jours après les pillages, l’heure est au nettoyage pour les commerçants de la Presqu’île de Lyon

    Selon la mairie de Vaulx-en-Velin, "une centaine" de jeunes gens, encagoulés et vêtus de noir, se sont rassemblés aux alentours du centre commercial Le Carré de Soie. Estimant qu'il y avait "un danger pour les commerces", des CRS ont été dépêchés. Des heurts ont opposé les forces de l'ordre et les jeunes gens. "Une dizaine" d'entre eux ont été interpellés, tous "mineurs", selon la mairie.

    Aucun pillage n'a été observé, a-t-on précisé de même source. Selon le Progrès, des tirs de mortier d'artifice ont ciblé les CRS.

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