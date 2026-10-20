Une nouvelle manifestation doit s'élancer ce mardi 20 octobre à 10 heures depuis la gare de Vénissieux, en direction du 8e arrondissement de Lyon. D'autres rassemblements sont annoncés dans la métropole cette semaine.

La mobilisation se poursuit à Lyon et dans la métropole. Trois jours après les violences et les pillages qui ont secoué la Presqu'île, un nouveau cortège est annoncé ce mardi 20 octobre, malgré le début des vacances scolaires.

Selon la préfecture du Rhône, cette manifestation, déclarée par l'Union nationale des étudiants de France (UNEF) et le Nouveau Parti anticapitaliste (NPA), doit partir à 10 heures de la gare de Vénissieux pour rejoindre le marché des États-Unis, dans le 8e arrondissement de Lyon, aux alentours de 13 heures. Cette nouvelle journée d'action s'inscrit dans la continuité du mouvement lycéen qui agite l'agglomération depuis plusieurs semaines. Des perturbations sont notamment à prévoir sur plusieurs lignes de bus TCL.

Un nouvel acte samedi 24 octobre

D'autres rassemblements sont également annoncés dans les prochains jours. Samedi 24 octobre, un nouvel appel à la mobilisation des Gilets jaunes a notamment été lancé, une semaine après les importantes dégradations du 17 octobre. Plusieurs rendez-vous circulent sur les réseaux sociaux, notamment place Bellecour, place Jean-Macé et à Vénissieux, à 14 heures.

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