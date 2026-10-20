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Illustration orages. (Photo by Dominique Delfino / Biosphoto / Biosphoto via AFP)

Orages et inondations : sept départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

  • par LR

    • Sept départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont concernés par une vigilance orages ou pluie-inondation ce mardi 20 octobre 2026.

    Pour ce deuxième jour de la semaine, l'épisode méditerranéen restera très actif et remontera vers le sud de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ainsi, Météo France a placé sept départements de la région en vigilance orages ou pluie-inondation.

    La Haute-Loire, la Drôme et l'Ardèche sont en vigilance orages, tandis que l'Ain, le Rhône, la Loire, l'Isère, la Drôme et la Haute-Loire sont aussi en vigilance jaune pluie-inondation. Enfin, l'Ardèche est également en vigilance orange pluie-inondation.

    A noter que la Loire, la Haute-Loire, la Drôme et l'Ardèche sont aussi concernés par une vigilance crues ce mardi.

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