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Lyon : il pêche un silure géant de 2,30 mètres grâce à un croque-monsieur

  • par LR

    • Un pêcheur lyonnais a réalisé une prise impressionnante dimanche 18 octobre dans le Rhône, à hauteur de Gerland. Il a réussi à attraper un silure de 2,30 mètres avec un appât pour le moins insolite : un croque-monsieur.

    C'est une partie de pêche dont Christophe se souviendra longtemps. Dimanche 18 octobre, cet homme de 45 ans a sorti des eaux du Rhône un silure de 2,30 mètres, pesant entre 70 et 80 kilos, selon ses estimations. Installé avec un ami près de l'avenue Leclerc, dans le quartier de Gerland, le pêcheur avait épuisé tous ses appâts. Il a alors tenté sa chance avec son dernier casse-croûte : un croque-monsieur accroché à son hameçon.

    Une idée surprenante, mais efficace. Parti chercher un café, Christophe a découvert à son retour qu'un poisson avait mordu. Il aura fallu une trentaine de minutes aux deux hommes pour remonter le géant à la surface.

    Interrogé par Le Progrès, le pêcheur explique qu'il s'agit de son plus gros silure à ce jour. Une prise d'autant plus inhabituelle en cette saison, ces poissons étant davantage capturés durant l'été. Après avoir immortalisé sa prise, Christophe a finalement relâché le silure dans le Rhône.

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