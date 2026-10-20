Le duo lyonnais Trinix en lice pour les Grammy Awards 2027 avec son titre "Vaitimbora"

Le duo lyonnais Trinix annonce être en lice pour les Grammy Awards 2027 dans la catégorie “Best Global Music Performance” avec son titre "Vaitimbora", qui a dépassé les 200 millions de streams.

Trinix, le duo de musique électronique originaire de Vénissieux, annonce être en lice aux Grammy Awards 2027, l’une des plus prestigieuses cérémonies de récompenses de l’industrie musicale, avec son titre aux saveurs brésiliennes, "Vaitimbora". Le morceau est présenté dans la catégorie Best Global Music Performance, qui récompense des performances musicales issues de différentes traditions et influences à travers le monde.

"Si vous aviez dit à ces deux gamins français, qui faisaient de la musique en rêvant de la partager avec le monde entier, qu’un jour leurs morceaux franchiraient les frontières, toucheraient des millions de personnes et les mèneraient jusqu’à une sélection pour les Grammy Awards, ils ne vous auraient probablement pas crus. Mais nous y voilà. Continuez à avancer. La musique n’a pas de frontières. Les rêves non plus", écrivent Josh Chergui et Loïs Serre sur le compte Instagram du duo.

"Vaitimbora" a rencontré un succès international. Le titre a dépassé les 200 millions de streams et a été certifié diamant. Il a également été présenté comme le deuxième morceau français le plus exporté au monde en 2025.

Un nouveau single et deux dates à l’Olympia en 2027

Le duo a également annoncé deux concerts à l’Olympia, à Paris, les 17 et 18 septembre 2027. Ces deux soirées seront ses seules dates en salle en France pour l’année 2027. En parallèle de cette actualité, Trinix a annoncé la sortie de son nouveau single, "Soy Plenero". Après le Brésil, le duo voyage cette fois du côté de Porto Rico.

Serait-ce un signe, puisque le dernier vainqueur du Best Global Music Performance n’est autre que Bad Bunny avec EoO, l’artiste porto-ricain qui affole les compteurs depuis quelques années ? Pour le savoir, il faudra attendre le 7 février prochain. Les Grammy Awards se dérouleront à Los Angeles.

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