Actualité
Lugdunum Musée et théâtres romains propose une reconstitution historique d’un péristyle de maison romaine. (©Fabri Tignuarii)

Lyon : un chantier de reconstitution d’une maison romaine à découvrir au musée Lugdunum

  • par Amaury Perrin

    • Du 20 au 23 octobre, Lugdunum Musée et théâtres romains propose une reconstitution historique d’un péristyle de maison romaine pour découvrir les techniques de construction antiques en lien avec sa nouvelle exposition temporaire.

    Comment construisait-on une maison à l’époque romaine ? Le musée Lugdunum, dans le 5e arrondissement de Lyon, invite les visiteurs à le découvrir à travers un nouveau chantier insolite. Un évènement organisé en partenariat avec l’association Fabri Tignuarii, spécialisée dans les techniques de construction antiques.

    Un chantier antique au cœur du musée

    Au cœur de l’exposition "Passé antérieur : voir au-delà des vestiges", les membres de l’association reconstitueront le péristyle d’une maison romaine. Cette cour intérieure, entourée de colonnades, de fresques et de mosaïques, prendra ainsi forme sous les yeux des visiteurs. Les médiateurs du musée accompagneront le public pour expliquer les différentes étapes du chantier et les savoir-faire de l’époque.

    L’événement se déroulera du 20 au 23 octobre, de 11 heures à 15 heures, au musée et aux théâtres gallo-romains de Lugdunum. Les visites s’adressent à tous les publics et restent comprises dans le billet d’entrée du musée.

    Lire aussi : Voyager dans le temps : des passionnés vous proposent de découvrir Lyon en 1700

    à lire également
    À Lyon, les premiers cortèges se forment avant la manifestation contre la vie chère

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    À Lyon, les premiers cortèges se forment avant la manifestation contre la vie chère 13:27
    Lyon : un chantier de reconstitution d’une maison romaine à découvrir au musée Lugdunum 12:42
    Une marche interreligieuse pour la paix organisée à Lyon ce dimanche 11:45
    CRS lors de la manifestation du 1er mai 2026 à Lyon. (CM)
    Lycéens, étudiants, gilets jaunes : la mobilisation nationale génère de premières échauffourées dans l'agglomération lyonnaise 10:51
    "Je ne ferai pas appel aux forces de police pour lever les blocages" : l'université Lyon 1 choisit la mesure 09:59
    d'heure en heure
    Météo Lyon nuages
    Un samedi frais et couvert à Lyon, jusqu'à 13 degrés attendus 09:02
    Femmes et sciences : "il faut vraiment oser se lancer !" 07:00
    "C’est très émouvant" : Joel et Ethan Coen reçoivent le 18e prix Lumière 16/10/26
    Villeurbanne : la première pierre de la résidence Égérie, au cœur de l’extension des Gratte-Ciel, a été posée 16/10/26
    SNCF réseau débloque 110 millions d’euros pour améliorer la ligne Lyon-Grenoble 16/10/26
    Lyon plantations
    La Métropole de Lyon lance la saison des plantations : 24 500 m2 bientôt végétalisés 16/10/26
    Lyon : un "Top Chef des jardiniers" recherche des candidats pour un défi à Eurexpo 16/10/26
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Meurtre du chef de la Jefe Mafia : quatre suspects mis en examen pour meurtre en bande organisé 16/10/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut