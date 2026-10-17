Du 20 au 23 octobre, Lugdunum Musée et théâtres romains propose une reconstitution historique d’un péristyle de maison romaine pour découvrir les techniques de construction antiques en lien avec sa nouvelle exposition temporaire.

Comment construisait-on une maison à l’époque romaine ? Le musée Lugdunum, dans le 5e arrondissement de Lyon, invite les visiteurs à le découvrir à travers un nouveau chantier insolite. Un évènement organisé en partenariat avec l’association Fabri Tignuarii, spécialisée dans les techniques de construction antiques.

Un chantier antique au cœur du musée

Au cœur de l’exposition "Passé antérieur : voir au-delà des vestiges", les membres de l’association reconstitueront le péristyle d’une maison romaine. Cette cour intérieure, entourée de colonnades, de fresques et de mosaïques, prendra ainsi forme sous les yeux des visiteurs. Les médiateurs du musée accompagneront le public pour expliquer les différentes étapes du chantier et les savoir-faire de l’époque.

L’événement se déroulera du 20 au 23 octobre, de 11 heures à 15 heures, au musée et aux théâtres gallo-romains de Lugdunum. Les visites s’adressent à tous les publics et restent comprises dans le billet d’entrée du musée.

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