Lyon : Grégory Doucet explique pourquoi il s’est abstenu sur le fonds d’urgence de 10 millions d’euros aux commerçants

Critiqué après son abstention lors du vote d’un fonds d’urgence de 10 millions d’euros destiné aux commerçants victimes de pillages et de dégradations, Grégory Doucet a tenu à justifier sa position.

La polémique enfle autour du vote de Grégory Doucet et des élus écologistes au conseil métropolitain du mercredi 28 octobre. Réunis lors d’une séance exceptionnelle, les élus ont adopté un fonds d’urgence de 10 millions d’euros pour soutenir les commerçants victimes des pillages et des dégradations survenus depuis les émeutes du 17 octobre.

Le maire de Lyon et les élus écologistes ont toutefois choisi de s’abstenir. Une position qui a suscité des critiques ces derniers jours, certains leur reprochant de ne pas avoir soutenu les commerçants. Face à ces accusations, Grégory Doucet a souhaité clarifier son choix. "Vous avez peut-être vu passer des publications affirmant que j’avais "refusé d’aider les commerçants". C’est faux", affirme-t-il. L’édile rappelle qu’il considère comme une "bonne chose" le vote de ce fonds d’urgence. "Une abstention n’est pas un vote contre, cela signifie que nous ne validons pas le dispositif tel qu’il est proposé", ajoute-t-il.

La vidéosurveillance au cœur du désaccord

Pour expliquer cette abstention, Grégory Doucet pointe les critères retenus par la Métropole pour attribuer les aides. En effet, les commerces les plus aidés seront ceux dont les quartiers sont équipés de vidéosurveillance. "Une mesure parfaitement injuste : tous les commerçants victimes de pillages méritent le même soutien, quels que soient leur adresse et les choix politiques de leur commune", estime le maire de Lyon. Il ajoute que, lors des événements du 17 octobre, "aucune caméra dans les rues n’a empêché les pillages par dizaines".

Le groupe des Écologistes et apparentés avait ainsi proposé plusieurs amendements. Parmi leurs objectifs : garantir une aide équitable entre les communes, donner la priorité aux petits commerces les plus fragilisés et faciliter le retour des clients, notamment grâce aux transports en commun. "La majorité métropolitaine n’a retenu aucune de ces propositions", déplore Grégory Doucet, qui dénonce également une utilisation de cette aide d’urgence "à des fins politiciennes".

Le maire assure que la Ville de Lyon continuera à soutenir les commerçants touchés.

Lire aussi : La question que tout le monde se pose : Doucet communique-t-il mieux ?