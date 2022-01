Théâtre : le parcours d'une jeune fille de 12 ans, radicalisée et exilée

C’est à partir du témoignage de Lau Nova, auteure de Ma chère fille Salafiste/Radicalisée à 12 ans, que le spectacle 10kg tente de restituer avec finesse et émotion le parcours d'une jeune fille française radicalisée. C'est à voir au théâtre de l'Élysée du 14 au 20 janvier et au théâtre Jean-Marais le 4 février.

Mis en scène par Antonella Amirante, dont on connaît l’intelligence et la finesse, le spectacle est basé sur le témoignage d’une mère, Lau Nova, qui tente de comprendre le cheminement de sa fille Charlotte, née en France dans un milieu aisé et athée.

Aujourd’hui Charlotte vit en Angleterre, coupée de sa famille et de ses origines, son corps et son regard cachés sous un sitar, en compagnie de son mari polygame et de leur petite fille…

Depuis, Lau Nova s'est engagée dans la prévention des phénomènes de radicalisation, notamment dans les lycées.