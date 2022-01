La qualité de l’air se dégrade à Lyon, la préfecture alerte sur un épisode de pollution en cours

Soleil, canicule et pollution à Lyon (photo : Florent Deligia)

L’épisode de froid qui touche actuellement la Métropole de Lyon et le Rhône favorise la création de particules fines. Face à cette dégradation de la qualité de l’air, la préfecture du Rhône a donc activé ce jeudi 13 janvier son niveau d’alerte " information-recommandation".

Le ciel lyonnais est plutôt dégagé ce jeudi 13 janvier après un début de semaine nuageux, pour autant la qualité de l’air ne s’en dégrade pas moins. En raison "des conditions anticycloniques, très stables et très froides […] favorables à l'accumulation et aux émissions des polluants atmosphériques et en particulier des particules fines, la qualité de l’air devrait se dégrader rapidement", alertait mercredi l’Atmo, l’observatoire de la qualité de l’air.

Compte tenu de la concentration importante de particules fines dans l’air lyonnais, de type PM10, qui sont donc issues de la combustion, la préfecture du Rhône a décidé d’activer son niveau d’alerte "information-recommandation" dans le département et la Métropole de Lyon. Les mesures restrictives visant à limiter les émissions de particules fines n’ont donc pas encore été activées, mais les autorités demandent à la population d’adopter un comportement raisonné.

Pas d'amélioration à l'horizon

Ainsi il est recommandé d’abaisser sa vitesse sur les routes, de préférer les transports en commun, le vélo ou le covoiturage à l’utilisation de la voiture individuelle ou encore de ne pas faire fonctionner les appareils de chauffage au bois d’appoint ainsi que les groupes électrogènes.

La qualité de l’air devrait continuer de se dégrader au cours des prochains jours. Par conséquent, il est conseillé aux personnes vulnérables, souffrant de troubles respiratoires notamment, de limiter leurs déplacements sur les grands axes routiers aux heures de pointe et de réduire au minium les activités intenses en plein air et à l’intérieur.