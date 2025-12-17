Explosion d’un immeuble d’habitation à Trévoux, dans l’Ain. (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Une femme a été retrouvée morte mardi soir dans les décombres de l’immeuble de Trévoux, au lendemain de l’explosion qui avait déjà coûté la vie à deux enfants.

Le corps d'une femme a été retrouvé mardi soir à Trévoux dans l'Ain, au lendemain de l'explosion d'un immeuble de quatre étages qui a fait deux autres victimes, des garçons de 3 et 5 ans, ont indiqué mercredi les secours.

"La victime manquante a été retrouvée décédée peu après 20h dans les décombres par les sapeurs pompiers", ont indiqué les secours dans un communiqué, précisant qu'il s'agit d'une femme.

Plus d'informations à suivre...