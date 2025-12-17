Un mercredi lumineux et doux à Lyon, jusqu'à 12 degrés attendus

C'est une belle journée lumineuse et douce qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce mercredi 17 décembre 2025.

Pour poursuivre cette dernière semaine avant le début des vacances de Noël, c'est une belle journée qui attend toute l'agglomération lyonnaise. Ce mercredi 17 décembre, malgré quelques nuages matinaux, le soleil dominera tout au long de la journée avec de belles éclaircies l'après-midi.

Côté températures il fait 5 degrés ce mercredi matin et le mercure grimpera jusqu'à 12 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs très douces pour la saison et 4 à 5 degrés au dessus des normales de saison. Avant une journée de jeudi qui s'annonce tout aussi agréable à Lyon.