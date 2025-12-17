La Savoie et la Haute-Savoie sont de nouveau concernés ce mercredi 17 décembre par une vigilance jaune avalanches.

Les jours se suivent et se ressemblent dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce mercredi 17 décembre, seuls deux départements de la région sont concernés par une vigilance météo. Il s'agit de la Savoie et de la Haute-Savoie.

Les deux départements sont pour la troisième journée consécutive en vigilance jaune avalanches. Prudence si vous avez prévu de vous rendre sur les pistes de ski ce mercredi.