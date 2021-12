Théâtre à Lyon : l'agenda de la semaine

Lyon Capitale vous propose une sélection de pièces de théâtre à voir cette semaine dans les salles de Lyon et de l’agglomération.

Sentinelles

Inspiré du roman de Thomas Bernhard, Le Naufragé, ce spectacle met en scène trois amis, tous pianistes virtuoses promis à une brillante carrière de soliste qui se connaissent depuis leur jeunesse.

Sentinelles est une pièce qui parle de musique, de l’exigence de son apprentissage, celle qui est nécessaire pour accéder au sommet de l’art. Une histoire de profonde amitié, ponctuée de querelles et de controverses sur le sens de chacun de leur trajectoire artistique. Intime, politique, idéale, chacun de leur cheminement exprime le lien personnel qu'ils tissent avec le monde.

Dans ce spectacle où la musique est convoquée en permanence, Jean-François Sivadier pose une réflexion émouvante sur l’art et l’accomplissement de l’artiste.

Jusqu’au 19 décembre au TNP

Tupp’

Angélique Clairand reprend ce spectacle créé en avril 2014. Elle se glisse dans la peau d’une vendeuse à domicile. Une réalité qu’elle a connue puisqu’elle s’est livrée à un travail d’enquête en allant rencontrer diverses représentantes d’un secteur qui dégage trois milliards de chiffre d’affaires chaque année.

Et c’est à partir de cette expérience, de ces matériaux récoltés que Nasser Djemaï, dramaturge contemporain, a écrit une fable sensible et humaine. Conformément au nouveau projet du théâtre du Point-du-Jour, le spectacle est traduit par Géraldine Berger, également sur scène, en langue des signes.

Du 14 au 17 décembre au théâtre du Point-du-Jour

Nuit blanche

"Je ne veux plus être seule, la nuit. Je veux sentir un être près de moi, contre moi, un être qui peut parler, dire quelque chose, n’importe quoi. Je veux pouvoir briser son sommeil ; lui poser une question quelconque brusquement, parce que… (je n’ose pas avouer cette honte) … parce que j’ai peur, toute seule" Lui ?, Guy de Maupassant

Ce spectacle de la compagnie Nuit Verticale, inspiré de nouvelles de Dino Buzzati, Guy de Maupassant, Julio Cortazar a pour point commun de se dérouler la nuit, qu’elle soit blanche ou noire.

Du 15 au 19 décembre au théâtre des Clochards Célestes

Ponsard VS Hugo

Après Marie Tudor de Victor Hugo, la création qui a ouvert la saison du théâtre François Ponsard de Vienne et qui partira en tournée en 2022, Michel Belletante propose une mise en scène des rencontres entre le poète viennois François Ponsard et Victor Hugo.

Une joute poétique et verbale qui imagine les raisons pour lesquelles ces deux poètes n’ont jamais vraiment fait connaissance.

Sous forme d’oratorio "boxé", quatre comédiennes et comédiens arbitrés par un Monsieur Loyal, font revivre l’année 1843 à Paris. Cette fameuse année a vu l’affrontement entre Ponsard et Hugo, ou plutôt entre leurs deux pièces de théâtre, les Burgraves d’un côté et Lucrèce de l’autre... Avec toutes les conséquences que cette rencontre a déclenchées.

16 et 17 décembre au Théâtre François-Ponsard - Vienne (38)

