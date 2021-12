Le récap' des 6 minutes chrono de la semaine sur Lyon Capitale (vidéo)

Lyon Capitale propose, chaque jour, un rendez-vous TV avec une personnalité de l'agglomération lyonnaise. Retrouvez nos émissions lors de la semaine du 6 au 11 décembre.

Pour rendre compte au mieux de l'actualité lyonnaise, Lyon Cap' a lancé depuis début septembre "6 minutes chrono", un rendez-vous TV de 6 minutes diffusé tous les matins dès 7h sur notre site Internet www.lyoncapitale.fr* et sur Lyon Capitale TV.

Cette semaine, différents thèmes étaient à l'honneur :

Politique

- 6 minutes chrono avec Pierre Olivier, maire LR du 2e arrondissement de Lyon. Il revient sur la désignation de Valérie Pécresse comme candidate des Républicains à l'élection présidentielle.

Fête des Lumières

- 6 minutes chrono avec Audrey Henocque, première adjointe à la mairie de Lyon. Elle développe le sens et les orientations que la majorité écologiste veut donner au 8 décembre.

- 6 minutes chrono avec Bruno Benoît, historien. Il revient sur la véritable histoire du 8 décembre à Lyon.

Entreprises

- 6 minutes chrono avec Alexis Pariset, directeur associé à Lyon du groupe de conseil et services RH Grant Alexander. Il revient sur le marché "extrêmement actif" du recrutement des cadres

- 6 minutes chrono avec Nicolas Bret, dirigeant actionnaire de Magner le Moment M. Le contexte sanitaire plonge sa société de traiteur, et plus globalement l'ensemble du secteur, dans le rouge.

Culture

- 6 minutes chrono avec Ludivine Stock et Yan Le Pon, auteurs, dessinateurs et scénaristes. Ils comptent parmi les auteurs et scénaristes de la nouvelle BD de Lyon Capitale "Lyonnaises d'exception"