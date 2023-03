Nikolaj Szeps-Znaider : 2023, l’odyssée Mahler

Nikolaj Szeps-Znaider, le maestro en chef de l’Orchestre national de Lyon, poursuit son exploration des symphonies de Gustav Mahler. C’est autour de la Symphonie n° 3 de faire l’objet d’un concert exceptionnel.

Un “gros morceau” s’il en est qui s’articule autour du récit de la Création. Comme dans sa Deuxième Symphonie, Mahler fait appel aux sources littéraires, s’appuyant notamment ici sur un extrait d’Ainsi parlait Zarathoustra de Nietzsche ou sur un poème populaire extrait du recueil Le Cor merveilleux de l’enfant, tant apprécié du compositeur.

Comme jamais auparavant, Mahler – qui à l’époque propose la plus longue symphonie jamais écrite – mobilise un orchestre massif, enrichissant sa palette grâce à l’adjonction d’un chœur de femmes, d’un chœur d’enfants et, dans le quatrième mouvement, d’une voix de mezzo solo. À noter que cette partie soliste sera confiée pour l’occasion à une Lyonnaise puisque c’est la mezzo Anaïk Morel, née et ayant fait ses études à Lyon, qui endossera le rôle.

Mahler, Symphonie n° 3 – Jeudi 23 mars à 20 h et samedi 25 mars à 18 h, à l’Auditorium