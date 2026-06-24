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Musée des Beaux-Arts de Lyon @CM

Canicule : le musée des Beaux-Arts de Lyon prolonge sa gratuité

  • par Loane Carpano

    • Afin de lutter contre la canicule, le musée des Beaux-Arts de Lyon prolonge sa gratuité jusqu'au lundi 29 juin inclus.

    Dans le cadre du plan "Objectif fraîcheur", mis en place par la Ville de Lyon pour lutter contre la canicule, le musée des Beaux-Arts prolonge sa gratuité. Pourvu de salles climatisées, l'établissement culturel sera gratuit jusqu'au lundi 29 juin, inclus, pour tous les visiteurs.

    A noter que les activités programmés lors de cette période restent payantes.

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