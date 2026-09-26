Culture
Invisible Lands © Pernilla Lindgren

Rentrée culturelle : théâtre à Ciel ouvert dans le 8e

  • par Caïn Marchenoir

    • Depuis trois saisons, le Ciel (anciennement théâtre du 8e), dirigé par Amélia Boyet, a trouvé sa place dans le paysage culturel et théâtral lyonnais.


    Cette nouvelle saison confirme la singularité d’un projet dirigé vers la jeunesse, porté par une équipe soudée et une solide implantation locale, entretenue par des événements participatifs.

    Les spectacles qui prennent une forme hybride y trouvent pleinement leur place, ainsi que les récits dystopiques destinés à ouvrir une réflexion sur notre époque et le futur qui se dessine.

    La compagnie La Volière, dirigée par Myriam Boudenia, est désormais associée au lieu. Elle présentera une création, Un Pouce en cavale (du 25 au 28 novembre, accessible dès 9 ans), qui nous propulse dans un univers fantasmé à la suite d’un étrange tandem, une commandante et un lieutenant de police. Ils mènent l’enquête sur la disparition du pouce numérique, cette icône qui sert à manifester notre approbation par des “likes”. Parti pris original de ce spectacle musical axé sur notre réalité virtuelle, il n’y aura pas le moindre écran sur scène.

    Un Pouce en cavale © La Volière


    Il convient aussi de signaler le focus vers la Finlande que le Ciel propose. Dans ce cadre, on appréciera Invisible Lands (du 9 au 12 octobre), un spectacle sans parole (mais avec une langue qui n’existe pas) concocté par la compagnie finlandaise Livsmedlet. Une traversée corporelle lors de laquelle nous sommes confrontés à un homme qui manipule des figurines sur le corps d’un autre.
    www.theatreleciel.eu

    à lire également
    Rentrée culturelle : hymnes à la joie à La Machinerie de Vénissieux

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Rentrée culturelle : théâtre à Ciel ouvert dans le 8e 11:25
    PAF Police aux frontières
    Près de Lyon : deux hommes braquent un Easy Cash et s’enfuient en scooter 10:52
    Canicule, sécheresse et grêle : des dégrèvements de taxe foncière pour les agriculteurs de Saône-et-Loire 10:19
    Sécheresse : l’Auvergne-Rhône-Alpes confrontée à des niveaux historiques 09:42
    Il fera jusqu'à 24 degrès ce samedi 2 mai.
    Météo : une journée chaude et ensoleillée à Lyon, jusqu'à 28 degrés attendus 08:58
    d'heure en heure
    Sabrina Montanvert, responsable communication chez Handicap International
    "Nous observons un recul du droit international humanitaire" (Handicap International) 07:00
    Philippe Girardon, l’enfant des cuisines devenu chef étoilé 25/09/26
    Dans la métropole de Lyon, l'assistance des Vélo'v électriques coupée dans certaines zones 25/09/26
    Adaptation du territoire à la canicule : la consultation citoyenne de la Ville de Lyon est lancée 25/09/26
    Insécurité : l'aide financière acceptée sous conditions par la Ville de Lyon, la Métropole dénonce "un chantage" 25/09/26
    Ancienne gloire de l’OL dans les années 1960, André Guy s’est éteint à l’âge de 85 ans 25/09/26
    Plus de 10 000 bacheliers et apprentis récompensés financièrement par la Région Auvergne-Rhône-Alpes 25/09/26
    Chamonix
    La Haute-Savoie pèse 25% de l’économie du ski en France 25/09/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut