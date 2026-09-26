Rentrée culturelle : théâtre à Ciel ouvert dans le 8e

Depuis trois saisons, le Ciel (anciennement théâtre du 8e), dirigé par Amélia Boyet, a trouvé sa place dans le paysage culturel et théâtral lyonnais.



Cette nouvelle saison confirme la singularité d’un projet dirigé vers la jeunesse, porté par une équipe soudée et une solide implantation locale, entretenue par des événements participatifs.

Les spectacles qui prennent une forme hybride y trouvent pleinement leur place, ainsi que les récits dystopiques destinés à ouvrir une réflexion sur notre époque et le futur qui se dessine.

La compagnie La Volière, dirigée par Myriam Boudenia, est désormais associée au lieu. Elle présentera une création, Un Pouce en cavale (du 25 au 28 novembre, accessible dès 9 ans), qui nous propulse dans un univers fantasmé à la suite d’un étrange tandem, une commandante et un lieutenant de police. Ils mènent l’enquête sur la disparition du pouce numérique, cette icône qui sert à manifester notre approbation par des “likes”. Parti pris original de ce spectacle musical axé sur notre réalité virtuelle, il n’y aura pas le moindre écran sur scène.

Un Pouce en cavale © La Volière



Il convient aussi de signaler le focus vers la Finlande que le Ciel propose. Dans ce cadre, on appréciera Invisible Lands (du 9 au 12 octobre), un spectacle sans parole (mais avec une langue qui n’existe pas) concocté par la compagnie finlandaise Livsmedlet. Une traversée corporelle lors de laquelle nous sommes confrontés à un homme qui manipule des figurines sur le corps d’un autre.

www.theatreleciel.eu