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Les Vélo’v électriques place Bellecour, à Lyon. (@NB)

Dans la métropole de Lyon, l'assistance des Vélo'v électriques coupée dans certaines zones

  • par Corentin Lucas

    • Depuis le 1er septembre dernier, l’assistance électrique des Vélo’v se coupe automatiquement dans plusieurs zones piétonnes de la Métropole de Lyon afin de renforcer la sécurité des piétons et des cyclistes.

    Vous l’avez certainement remarqué si vous avez emprunté un Vélo’v dernièrement : l’assistance électrique se désactive dans certains passages. Ce n’est pas un problème technique, mais une volonté de la part de la Métropole de Lyon. Depuis le 1er septembre, l’aide électrique se coupe à l’entrée de plusieurs zones piétonnes et zones de rencontre.

    Les cyclistes peuvent continuer à avancer en utilisant le vélo en mode "classique". Dès la sortie de la zone concernée, l’assistance électrique se réactive automatiquement. Pour repérer cela, le dispositif est accompagné d’un voyant installé sur le guidon. Lorsqu'il est vert, il indique que l’assistance est active. Lorsqu’il passe au rouge, elle est suspendue. Et ce, accompagné d’un bip sonore.

    La mesure s’applique dans les zones de rencontre de la Presqu’île, dans le Vieux Lyon ou encore dans la rue Moncey. Le parc de la Tête d’Or est concerné, à l’exception des allées cyclables, tout comme la partie basse des quais de Saône.

    La Métropole rappelle qu’une zone de rencontre possède une vitesse limitée à 20 km/h, avec une priorité accordée aux piétons, qui peuvent circuler sur l’ensemble de la chaussée. La collectivité souhaite donc limiter le nombre d’accidents avec ce dispositif.

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