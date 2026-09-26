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La Vegan Place revient à Lyon ce samedi 26 septembre. (photo L214)

Sensibilisation à la cause animale : L214 installe sa "Vegan Place" à Lyon

  • par Amaury Perrin

    • Ce samedi 26 septembre dès 10 heures, la Place de la République accueille un village associatif dédié à la cause animale. Des associations et artisans locaux sont présents pour faire découvrir la cuisine végane aux Lyonnais.

    La Place de la République devient la "Vegan Place" le temps d'une journée. L'association L214, à l'origine de l'évènement organisé chaque année à Lyon, y a installé un village associatif pour sensibiliser à la cause animale.

    Un programme festival et convivial

    Les curieux comme les habitués peuvent venir découvrir différents stands tout au long de la journée. Il est notamment possible d'y goûter à la cuisine végane grâce aux spécialités salées et sucrées proposées sur place. Des artisans et plusieurs associations, dont l’Association végétarienne de France (AVF), sont également présents pour présenter leurs produits et échanger avec les Lyonnais.

    Des rencontres et des temps d’échange autour de la cause animale rythment la journée. Le village, qui se veut festif et convivial, accueille gratuitement tous les publics et fermera ses portes à 18 heures.

    Lire aussi : Lyon, ville rêvée pour les végans ?

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