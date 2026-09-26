La sécheresse continue de s’aggraver en cette fin septembre en Auvergne-Rhône-Alpes alors que 51 départements français enregistrent des niveaux de sécheresse des sols jamais atteints à cette période de l’année.

La situation reste préoccupante en France et notamment en Auvergne-Rhône-Alpes. Depuis plusieurs semaines, le manque de précipitations et la persistance d’un temps chaud et anticyclonique assèchent progressivement les sols. Au 21 septembre, 51 départements présentaient ainsi un niveau d’humidité des sols superficiels historiquement bas pour une fin septembre.

Huit départements de la région concernés

En Auvergne-Rhône-Alpes, le phénomène touche notamment le Puy-de-Dôme, le Cantal, la Haute-Loire, la Loire, le Rhône, l’Ardèche, l’Ain et l’Isère. La région figure parmi les territoires où les cours d’eau affichent des débits particulièrement faibles. À l’échelle nationale, plus de 1 400 cours d’eau étaient totalement à sec au 24 septembre.

Cette situation s’explique par la succession de journées sèches et ensoleillées depuis le début du mois. Les hautes pressions anticycloniques limitent en effet le passage des perturbations et donc le retour des pluies. Météo France relève ainsi une quasi-absence de précipitations significatives depuis le de 1er septembre, début de l’automne météorologique.

Une situation inquiétante pour la ressource en eau

L’assèchement des sols et cours d'eau s’accompagne par conséquent de restrictions de l’usage de l’eau dans de nombreux territoires. Dans le Rhône, par exemple, plusieurs secteurs ont été placés en situation de crise au cours de l’été, entraînant des interdictions concernant notamment l’arrosage, le remplissage des piscines ou certains prélèvements.

Si les pluies venaient à revenir dans les prochaines semaines, elles ne suffiraient pas nécessairement à effacer les effets de plusieurs mois de déficit hydrique. Les sols, les cours d’eau et les réserves en eau restent particulièrement fragilisés dans la région.

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