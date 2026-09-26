L’été joue les prolongations à Lyon. Ce samedi 26 septembre, une nouvelle journée largement ensoleillée attend l’agglomération lyonnaise, avec des températures encore estivales.

Le soleil brillera du matin au soir, avec très peu, voire aucun nuage dans le ciel de Lyon. Côté températures, la fraîcheur est toutefois présente au petit matin. Il faisait seulement 11 degrés avant le lever du soleil, il en fera 14 aux alentours de 9 heures. Mais le mercure grimpera rapidement au fil de la matinée pour atteindre 28 degrés au meilleur de la journée.

Des températures largement supérieures aux normales de saison, alors que l’automne a officiellement débuté ce mercredi. À Lyon, l’impression que l’été se poursuit reste donc bien présente en cette fin du mois de septembre. Une situation favorisée par l’anticyclone qui maintient actuellement un temps stable et particulièrement doux sur la région.

Lire aussi : Adaptation du territoire à la canicule : la consultation citoyenne de la Ville de Lyon est lancée



