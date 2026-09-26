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Un magasin Easy Cash a fait l’objet d’un braquage à Saint-Bonnet-de-Mure. (Sameer Al-DOUMY / AFP)

Près de Lyon : deux hommes braquent un Easy Cash et s’enfuient en scooter

  • par Amaury Perrin

    • Un magasin Easy Cash de Saint-Bonnet-de-Mure a été braqué vendredi 25 septembre au matin. Deux hommes armés et au visage dissimulé sont repartis avec des bijoux à bord d’un scooter.

    Un braquage s’est produit vendredi matin dans le commerce situé dans le parc du Chanay, à Saint-Bonnet-de-Mure. Selon Le Progrès, les deux malfaiteurs, armés et le visage dissimulé, ont menacé les employés avant de repartir à scooter.

    Ils menacent les employés avant de prendre la fuite

    Vers 10h30, les deux hommes entrent dans le magasin. Ils sortent une arme, dont la nature factice ou réelle n'est pas certaine, et menacent les salariés présents sur place. Les braqueurs se dirigent ensuite vers les vitrines et s’emparent principalement de bijoux.

    Après quelques minutes, les deux hommes quittent le commerce et prennent la fuite à bord d’un deux-roues. Aucun employé n’est blessé mais plusieurs salariés sont choqués après l’agression. Une enquête est ouverte pour retrouver les deux suspects.

    Lire aussi : Rhône : une dizaine d’infractions constatées lors d’un contrôle routier, un conducteur condamné pour refus d'obtempérer

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