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Canicule, sécheresse et grêle : des dégrèvements de taxe foncière pour les agriculteurs de Saône-et-Loire

  • par La rédaction

    • Après un été marqué par une canicule historique, la sécheresse et la grêle, l'État vient en aide aux agriculteurs de Saône-et-Loire. Des dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés non bâties vont être effectués.

    L'été 2026, marqué par une canicule sans précédent, a durement touché les rendements agricoles. En Saône-et-Loire, la sécheresse, les fortes chaleurs et la grêle ont pesé sur les récoltes. Pour accompagner les exploitants, la préfecture et la Direction départementale des finances publiques (DDFiP) ont annoncé des mesures de soutien.

    La principale concerne la taxe foncière sur les propriétés non bâties, qui fera l'objet de dégrèvements d'office. Les agriculteurs n'auront aucune démarche à effectuer : la Direction départementale des territoires (DDT) a délimité les parcelles touchées et évalué les pertes, et la DDFiP appliquera ensuite les réductions automatiquement.

    Les taux de perte retenus s'appliquent à l'ensemble du département selon la nature de culture : 55% pour les prairies, 50% pour les vignes et 30% pour les terres. Un taux de 80% est retenu pour les parcelles frappées par la grêle, soit la totalité de la commune de Milly-Lamartine et certaines parcelles de Bussières, Pierreclos, La Roche-Vineuse et Verzé.

    Pour laisser le temps d'émettre ces dégrèvements, la date limite de paiement de la taxe foncière non bâtie est exceptionnellement repoussée au 15 novembre 2026. Les redevables n'auront ainsi à régler que le montant restant dû, une fois la réduction déduite.

    Deux points méritent l'attention. D'une part, lorsque le dégrèvement bénéficie au propriétaire d'un bien loué, celui-ci doit le reverser à son fermier ou preneur à bail, comme le prévoit l'article L. 411-24 du code rural. D'autre part, si le dégrèvement automatique ne peut pas s'appliquer à une situation, ou si les pertes réelles dépassent le taux collectif, une réclamation individuelle reste possible auprès de la division Missions foncières.

    Enfin, les services des finances publiques examineront "avec bienveillance" les demandes de délais de paiement ou de remise gracieuse.

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