Rentrée culturelle : nouveaux talents aux Clochards Célestes

Pour Martha Spinoux, aux manettes depuis 2021 du théâtre des Clochards Célestes, pas question de changer son fusil d’épaule. La saison qui vient de s’écouler a permis au public de revenir, nombreux, dans ce petit lieu (cinquante-neuf places) situé au cœur des pentes de la Croix-Rousse. Les grands axes qui l’ont guidée seront approfondis.

Être inclusif, favoriser l’émergence de nouveaux talents, donner la parole aux minorités peu visibles et proposer des spectacles accessibles aux plus petits… Tout cela reste au cœur des préoccupations. De surcroît, contrairement à d’autres lieux culturels, le théâtre n’a pas eu à souffrir d’un désengagement de la Région, juste une baisse de 3 000 euros… compensée par le soutien renouvelé de la Ville et de l’État.

Charles et Diana

Plusieurs thèmes structurent l’affiche 2023-2024. Ainsi, dans l’un des axes de la programmation, “Raconter les relations, l’amour et l’amitié”, peut-on ranger le spectacle Mesure pour mesure (du 20 au 25 septembre), une adaptation moderne de l’œuvre de Shakespeare par la compagnie Grande Panique.

Dans la catégorie “Les récits de vie”, on peut incorporer le spectacle pleurePASpapa (du 27 au 31 octobre). Inspirée par l’œuvre de Pier Paolo Pasolini, cette création nous amène à la rencontre d’un jeune homme qui débarque dans une ville au bord de la mer ; ses souvenirs débordent de sa mémoire…

Enfin, suivant le thème qui consiste à “Se raconter au travers de figures célèbres”, on peut convoquer le spectacle de la compagnie Liv Collective. Les Sentiments du prince Charles (du 20 au 26 novembre), basé sur un texte de Liv Strömquist, se penche sur les relations amoureuses, avec en ligne de mire l’histoire tragique de Charles et Diana.

www.clochardscelestes.com