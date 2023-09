Ouverture de la billetterie du Festival Lumière 2023, ce qu'il ne faut pas rater

Pour sa 15e édition, qui se déroulera du 14 au 22 octobre, le Festival Lumière propose encore une fois une programmation riche avec de grands moments de cinéma.

C’est une programmation éclectique qui attend les spectateurs de cette 15e édition du Festival Lumière. Cette année encore, petits et grands pourront (re)découvrir des grands classiques du cinéma ou bien assister aux avant-premières de nombreux films, comme la dernière production de Jonathan Glazer, La zone d’intérêt (2023), sacré Grand Prix au Festival de Cannes cette année. Ou encore le très attendu Killers of the Flower Moon (2023), le dernier film de Martin Scorsese.

La billetterie de la 15ème édition du Festival Lumière est ouverte.

De nombreuses rencontres sont également prévues, avec le réalisateur Wes Anderson, l'actrice espagnole Marisa Paredes, ou encore la Française Karin Viard. Durant une semaine, les grands noms du cinéma vont se succéder à Lyon, tout comme les grands moments. Cette année, les spectateurs pourront ainsi vivre une Nuit Star Wars dans une nouvelle version restaurée. Et toute la famille pourra se retrouver devant Le livre de la jungle (1967), pour fêter les 100 ans de Disney.

Cette 15e édition du Festival Lumière continue de mettre en avant le cinéma de patrimoine. De nombreux films du réalisateur français Denys de La Patellière, ainsi que du cinéaste Robert Altman seront projetés dans des versions restaurées. L’Espagne sera aussi sur le devant de la scène, avec la projection de quatre films de l’actrice et réalisatrice Ana Mariscal. Enfin, pour les 60 ans de sa mort, six oeuvres restaurées du réalisateur japonais Yasujiro Ozu seront diffusées.

Wim Wenders à l’honneur

Après avoir célébré Tim Burton l’année dernière, le Festival Lumière a choisi de remettre son prestigieux prix Lumière au cinéaste allemand Wim Wenders. "Célébrer à Lyon, dans la ville de naissance du Cinématographe Lumière, ce cinéaste voyageur, virtuose polymorphe et visionnaire, photographe accompli, qui n’a cessé de se réinventer et a eu mille vies, était une évidence depuis longtemps", expliquaient les organisateurs du festival au moment de dévoiler le nom de leur lauréat 2023.

Wim Wenders sera récompensé du Prix Lumière le vendredi 20 octobre à l’Amphithéâtre de la Cité Internationale. Les Lyonnais pourront également assister à la master-class, animée par Thierry Frémaux, qu’il donnera le même jour au Théâtre des Célestins. Une programmation 2023 riche et qui devrait attirer près de 200 000 festivaliers encore cette année.

Avant-premières en présence des réalisateurs :

La Zone d’intérêt de Jonathan Glazer à l’Institut Lumière le 15 octobre à 11h30 et au Pathé Bellecour le 15 octobre à 20h15 ;

Un silence de Joachim Lafosse au Pathé Bellecour le 15 octobre à 15h30 et à Villeurbanne le 15 octobre à 20h15 ;

Le Cercle des neiges de J.A. Bayona à l’Institut Lumière le 16 octobre à 17h45 et au Pathé Bellecour le 17 octobre à 10h45 ;

Le Petit blond de la casbah d’Alexandre Arcady à l’Institut Lumière le 16 octobre à 19 heures et au Cinéma Opéra le 18 octobre à 16 heures ;

La Passion de Dodin Bouffant de Tran Anh Hùng à l’Institut Lumière le 17 octobre à 14 heures ;

Portraits fantômes de Kleber Mendonça Filho à l’Institut Lumière le 18 octobre à 16 heures ;

Second tour d’Albert Dupontel au Pathé Bellecour le 19 octobre à 14 heures ;

La Chimère d’Alice Rohrwacher au Comœdia le 19 octobre à 18h45 ;

Simple comme Sylvain de Monia Chokri au Comœdia le 20 octobre à 17 heures.

Master-class :

Avec le réalisateur Alexander Payne le 15 octobre au Pathé Bellecour à 11 heures ;

Avec le réalisateur Jonathan Glazer à 15h au Pathé Bellecour le 15 octobre ;

Avec l’actrice Karin Viard le 16 octobre au Pathé Bellecour à 15 heures ;

Avec le réalisateur Terry Gilliam le 16 octobre au Pathé Bellecour à 11 heures ;

Avec Wes Anderson le 16 octobre à l’Auditorium de Lyon à 19h30 ;

Avec le réalisateur Taylor Hackford le 18 octobre au Pathé Bellecour à 15 heures ;

Avec l’actrice Marisa Paredes le 19 octobre au Pathé Bellecour à 15h30 ;

Avec le réalisateur et prix Lumière 2023 Wim Wenders au Théâtre des Célestins le 20 octobre à 15 heures ;

Avec le réalisateur Rintaro le 20 octobre au Pathé Bellecour à 11h15 ;

Les évènements :

Soirée d’ouverture le 14 octobre à la Halle Tony Garnier à 17h30 ;

Les 100 ans de Disney avec une projection du film Le livre de la jungle (1967) le 15 octobre à la Halle Tony Garnier à 15 heures ;

Remise du Prix Lumière à Wim Wenders le 20 octobre à l’Amphithéâtre de la Cité Internationale ;

La Nuit Star Wars le 21 octobre à la Halle Tony Garnier à 21 heures ;

Séance de clôture le 22 octobre à la Halle Tony Garnier avec la projection du film Le Nom de la rose (1986) de Jean-Jaques Annaud à 14h45.

