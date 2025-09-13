Rentrée culturelle : éclectisme et têtes d’affiche au Radiant-Bellevue

166 représentations et 215 levers de rideaux sont annoncés au Radiant, avec une ambition supplémentaire : en faire un véritable lieu de vie

“Notre ligne éditoriale, elle se résume en un mot : éclectisme. Ballets, concerts, pièces de théâtre, stand-up, danse, cirque… toutes les disciplines culturelles s’expriment sur scène.”

C’est ainsi que Victor Bosch, à la tête du Radiant, à Caluire, depuis 2012 (et du Toboggan de Décines depuis 2017), définit ses choix de programmation. Ce qui lui a plutôt réussi puisque le Radiant peut s’enorgueillir d’un taux de remplissage de 95 % pour les 185 levers de rideaux et 150 spectacles à l’affiche en 2024-2025, soit un total de 180 000 spectateurs. Et il y aura encore plus de spectacles de toute nature durant la saison à venir, puisque pas moins de 166 représentations et 215 levers de rideaux sont annoncés.

Avec une ambition supplémentaire : faire évoluer le lieu afin qu’il soit plus qu’une simple salle de spectacle. Il est vrai que le Radiant dispose de terrasses et d’espaces de restauration, avec une vue imprenable, uniques dans la métropole, où il fait bon se retrouver avant et après les représentations.

Et pour attirer un public nombreux, c’est une pluie de stars et de célébrités qui fouleront les planches de la prestigieuse salle de Caluire.

Ainsi, en humour, outre Anne Roumanoff (le 18 septembre), c’est Gad Elmaleh himself (ou plutôt, en bon français, Lui-même, puisque c’est le titre de son nouveau one man show) qui viendra (le 9 octobre) évoquer les grandes étapes de son existence, les succès et déconvenues de sa carrière.

En théâtre, après un passage controversé au ministère de la Justice, Éric Dupond-Moretti remonte sur scène pour décrire les coulisses de sa vie alors qu’il occupait cette haute fonction (le 2 octobre). Autre soirée attendue, le grand texte de Kathrine Kressmann Taylor, Inconnu à cette adresse, porté par la mise en scène de Jérémie Lippmann et par deux grands acteurs, Jean-Pierre Darroussin et Stéphane Guillon.

Inconnu à cette adresse © Louis Josse

Mais le spectacle qui sera sans doute le plus alléchant pour les passionnés de théâtre, c’est un classique. Et pas n’importe quel classique ! Puisqu’il s’agit du Misanthrope (les 2 et 3 décembre) avec Éric Elmosnino dans le rôle-titre et Mélodie Richard dans celui de Célimène. Et cela orchestré par l’un de nos plus grands metteurs en scène hexagonaux, Georges Lavaudant. Il signe une version tout en maîtrise et en équilibre de l’une des plus fameuses pièces de Molière.

www.radiant-bellevue.fr