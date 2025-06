Radiant-Bellevue : Pockemon Crew, valeur sûre du break mondial

De la rue aux Jeux, la dernière pièce du Pockemon Crew, retrace l’histoire vibrante du hip-hop mais aussi l’incroyable ascension de cette compagnie de breakdance la plus titrée au monde.

En se fondant sur le parcours incroyable du Pockemon Crew qui s’est révélé sur le parvis de l’opéra de Lyon et qui est aujourd’hui la compagnie de breakdance la plus titrée au monde, Riyad Fghani, le directeur artistique, a conçu la pièce comme une fusion entre la propre histoire du groupe créé en 1997 avec celle, plus large, de la culture hip-hop au sein de laquelle le breakdance s’est imposé dans les battles et les théâtres, atteignant la reconnaissance suprême aux Jeux olympiques de Paris 2024.

La troupe fait un bond en arrière, rappelant que ce mouvement culturel contestataire est né dans la rue à New York vers les années 1970, évoquant son évolution jusqu’à aujourd’hui avec ses différents styles et fait dialoguer création pure et battles.

Soutenant la trame narrative de la pièce, la scénographie – augmentée de projections vidéo, de tulle et tapis roulant – recrée le mobilier urbain, premier terrain de jeu et d’expérimentation qui offre à toutes les générations de danseurs la possibilité d’explorer et de réinventer le hip-hop, le tout dans une mise en scène rythmée et cinématographique.

De la rue aux Jeux célèbre cette épopée où le Pockemon Crew s’est imposé par sa grande technicité tout en restant fidèle aux valeurs fondamentales des battles de breakdance que sont le respect, la persévérance, le dépassement de soi et l’ouverture d’esprit.

De la rue aux Jeux - Pockemon Crew – Les 13 et 14 juin au Radiant-Bellevue, Caluire