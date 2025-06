Expo photo : le quartier de la Part-Dieu, pas si moche que ça !

Par un dialogue entre motifs textiles et motifs photographiés des façades des bâtiments du quartier de la Part-Dieu, le photographe Nicolas Fussler et la bibliothèque municipale de Lyon tentent de bouleverser notre regard sur cet environnement réputé moche. Pari réussi !

Pour être bluffé par une exposition, il n’est pas nécessaire d’être dans un lieu prestigieux avec beaucoup d’œuvres, la preuve en est avec Ces motifs qui habillent, proposée par la bibliothèque de la Part-Dieu, un petit bijou esthétique et pédagogique posé dans son espace patrimoine.

Elle nous fait découvrir comment les façades des immeubles du quartier dessinent des motifs photographiques et répondent aux motifs des tissus présentés dans des ouvrages de la première moitié du XXe siècle qui étaient destinés à éduquer le regard des techniciens du textile. Issus des riches collections de l’École de tissage de Lyon, ils sont conservés depuis les années 1980 dans les collections de la bibliothèque.

“Cette exposition, nous dit Christelle Petit (responsable du département documentation régionale et dépôt légal), émane d’une volonté que nous avons depuis l’an dernier d’inventer d’autres manières de révéler notre patrimoine au public mais surtout d’une rencontre avec le photographe lyonnais Nicolas Fussler. Il nous a montré un jeu de vingt cartes postales éditées par la société publique locale (SPL) dans le cadre des Journées du patrimoine qui représentent les façades de bâtiments du quartier de la Part-Dieu, avec un rendu à la fois abstrait et très coloré et on a tout de suite pensé à notre fonds. Il s’est immergé dans une première sélection pour ensuite creuser des correspondances avec ses photos, puis nous a proposé des binômes avec motifs textiles et motifs urbains.”

La tour To-Lyon (Dominique Perrault Architectes © Nicolas Fussler

Brutalité de l’urbanisme et douceur du textile

Conçue autour de trois thèmes – les techniques, les motifs et les couleurs –, l’exposition réunit quarante photographies, des planches et échantillons textiles, mettant en regard la tradition textile de la région lyonnaise et la modernité brute de l’urbanisme du quartier, faisant dialoguer le monumental, le dur et lourd du béton avec la fluidité et la souplesse du tissu. “Cela nous permet de présenter des documents de manière plus légère pour intéresser le public, c’est une expérience véritablement immersive qui invite à poser un autre regard sur l’espace urbain car cette association des motifs invite à regarder les détails et c’est d’autant plus d’actualité que le quartier est actuellement en chantier, ce dont tout le monde se plaint, et qu’il est réputé n’être pas très beau avec des façades maussades.”

Nicolas Fussler, artiste et photographe d’architecture

Pour Nicolas Fussler, ce projet s’inscrit dans des séries conçues autour du territoire et des frontières comme Les postes de douanes de l’espace Schengen (sur ce que deviennent les postes frontaliers depuis les accords) ou Comme un flottement (des vues aériennes abstraites qui montrent l’empreinte de l’homme sur le territoire) et depuis cinq ans, il développe le projet La Part-Dieu.

“C’est le fruit, nous dit-il, d’un intérêt pour l’architecture de cette époque, le travail du béton, l’utopie de l’urbanisme de dalle, l’intégration de l’art dans l’espace urbain et l’architecture, pour la répétition du motif et l’industrialisation du préfabriqué, mais également d’un besoin de documenter les transformations du quartier. Mes photographies sont réalisées avec un boîtier reflex pro et des objectifs à décentrement que j’utilise pour redresser les verticales et un téléobjectif pour obtenir des détails de façade. Dès que je peux, je trouve des points de vue élevés, en accédant par exemple aux chantiers (ToLyon, Ki, tour Areva) et aux toits des édifices de la BmL, de la Cité administrative, du parking des Halles…”

Ces motifs qui habillent, fragments d’architecture par Nicolas Fussler et échantillons de l’École de tissage de Lyon – Jusqu’au 12 juillet à la bibliothèque de la Part-Dieu - www.bm-lyon.fr

À noter : une balade dans le quartier de la Part-Dieu avec Nicolas Fussler, le 14 juin de 11 h à 12 h 30. Gratuit sur inscription. Des visites guidées de l’exposition sont possibles sur demande.