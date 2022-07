Nuits de Fourvière : La danse vibratoire de Sharon Eyal

Après avoir dansé et chorégraphié plusieurs années pour la Batsheva Dance Company, la chorégraphe israélienne Sharon Eyal a créé en 2013 L-E-V avec Gai Behar, artiste pluridisciplinaire ayant beaucoup influencé la musique, les arts et la vie nocturne de Tel-Aviv et qui l’accompagne dans toutes ses créations.

Grâce aux Nuits de Fourvière, les Lyonnais vont pouvoir découvrir le travail de cette créatrice qui incarne le renouveau de la danse contemporaine israélienne.

Chapter 3: The Brutal Journey of the Heart est une pièce qui exalte la complexité des rapports entre amour, passion, pulsion et folie.

Propulsée sur les rythmes fiévreux et percutants du musicien Ori Lichtik, la danse laisse exploser les corps portés par la douceur et le désir dans une sorte de transe, des corps dont la beauté est magnifiée par les costumes peints de Maria Grazia Chiuri de la maison Dior évoquant des tatouages et qui s’agitent comme des soleils noirs.

Un spectacle hypnotique et sensuel qui explore ce que nous faisons de nos vies, avec ses couleurs et sa noirceur, nos désirs, les points de rupture, la résilience, les pulsions, nos démons mais aussi la plénitude !