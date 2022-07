Lyon : Tim Burton recevra le prix Lumière 2022

Pour la 14e remise du prix Lumière, c'est Tim Burton qui sera consacré. À cette occasion, le réalisateur américain se déplacera à Lyon du 20 au 23 octobre pour participer au festival Lumière.

En octobre prochain, Tim Burton succédera à Jane Campion (2021), aux frères Dardenne (2020) et à Francis Ford Coppola (2019) au palmarès du Festival Lumière. Le réalisateur américain de 63 ans recevra son prix à Lyon le vendredi 21 octobre. Évènement phare de la capitale des Gaules, le festival se déroulera cette année du 13 au 25 octobre dans 46 sites différents.

En décernant le prix Lumière à Tim Burton, c'est un univers unique que le festival international de cinéma s'apprête à célébrer. "C’est un visionnaire, un styliste et un artiste qui a offert au cinéma mondial un univers d’une cohérence rare et d’un impact esthétique sans précédent dans la culture populaire", explique dans un communiqué la direction de l'événement. Ajoutant ensuite : "Cet automne, Lumière 2022 proposera donc une plongée au pays des merveilles quelque part entre l’Americana et ses légendes, l’Angleterre victorienne, les mégalopoles futuristes et les lotissements de banlieue, en compagnie des héros, des monstres, des héros monstrueux ou des monstres héroïques du monde de Tim Burton".

Succès commercial et critique

En mélangeant gothique, baroque, comédie, horreur et mélancolie, Tim Burton a créé des univers aux esthétismes impressionnants qui lui valent d'être aujourd'hui reconnu comme l'un des artistes les plus talentueux de sa génération. Parmi ses plus grands chefs-d'oeuvre Alice au pays des Merveilles, Charlie et la chocolaterie, Edward aux mains d'argent, Ed Wood ou encore Batman crèvent l'écran. Ses succès commerciaux et critiques témoignent de la qualité de son travail, qui lui vaut aujourd'hui de recevoir le prochain prix Lumière à l'automne.

