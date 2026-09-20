Littérature : Iman Ahmed, tout sur son père

Abdallah superstar, et par là son autrice, Iman Ahmed, dont c’est le premier roman, est annoncé comme une des sensations de la rentrée chez Actes Sud.

La jeune femme y fait le portrait de son père disparu. Rien d’extraordinaire a priori, sauf quand celle-ci découvre qu’elle ignorait en réalité tout du destin, extraordinaire, de ce père.

En découvrant un beau jour sa chaîne YouTube. C’est que ce père sans histoire, à la fin de vie difficile, rapatrié à Poitiers après un accident cérébral, a été dans les années 90 le leader flamboyant, la superstar d’un mythique groupe de pop djiboutienne, Dinkara. Tout cela, elle l’ignorait d’autant plus que l’accident d’Abdallah l’a rendu aphasique, qu’au tapage et à la sarabande a succédé, en un éclair, un mutisme absolu.

C’est donc à travers les images d’archives que la jeune femme apprend à reconstruire le récit d’une vie dont elle ignorait presque tout. Et dresse un portrait kaléidoscopique de son père, superstar.

Abdallah superstar – Iman Ahmed, Actes Sud, 160 p., 16 €.