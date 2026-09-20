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Plusieurs associations appellent à manifester contre cette proposition de loi. Photo illustration © Tim Douet

À Lyon, une manifestation contre la loi "permis de tuer"

  • Par Lisa Pillaud
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    • Une manifestation est organisée ce dimanche 20 septembre à Lyon contre la proposition de loi visant à instaurer une présomption de légitime défense pour les policiers et les gendarmes.

    La mobilisation contre la proposition de loi sur la présomption de légitime défense des forces de l’ordre se poursuit à Lyon. Ce dimanche 20 septembre, à 14 h 30, une manifestation partira de la place Jean Macé. L'arrivée est prévue place Guichard. Des associations de victimes de tirs policiers seront notamment présentes et devront prendre la parole.

    Adoptée par l’Assemblée nationale le 7 juillet dernier, cette proposition de loi doit désormais être examinée par le Sénat au cours du mois d’octobre. Elle veut modifier les règles encadrant l’usage des armes par les policiers nationaux et les gendarmes.

    Le texte prévoit que les policiers et les gendarmes soient présumés avoir agi dans les conditions d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité, lorsqu’ils font usage de leur arme. Une évolution que contestent les organisateurs de la mobilisation. Ils dénoncent ce qu'ils appellent un "permis de tuer" et estiment qu’elle risque de fragiliser le contrôle judiciaire de l’usage des armes par les forces de l’ordre.

    Faire pression sur le Sénat

    La Défenseure des droits a elle aussi alerté sur les conséquences possibles du dispositif. Dans un avis publié en juillet, elle estime que cette présomption pourrait porter atteinte aux garanties liées au droit à la vie, à l’accès au juge et à la manifestation de la vérité.

    Ce rassemblement intervient également après une pétition contre le texte qui a recueilli plus de 700 000 signatures. Les opposants à la proposition de loi comptent sur ce nouveau rendez-vous pour maintenir la pression sur le Sénat. À noter que plusieurs manifestations sont prévues dans différentes villes de France.

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