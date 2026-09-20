Fondation ARHM : Un appel à la grève pour défendre la psychiatrie et le médico-social

Le syndicat CGT de la fondation ARHM dénonce le manque de moyens. Photo illustration

Le syndicat CGT de la Fondation ARHM appelle les salariés à la grève et à un rassemblement ce mardi 22 septembre.

Réunie en assemblée générale le 10 septembre, la CGT de la Fondation ARHM (Action Recherche Handicap et santé Mentale) a voté à l’unanimité un appel à la mobilisation.

Dans un communiqué envoyé ce 20 septembre, le syndicat alerte sur "la destruction en cours" des structures de soins et d’accueil destinées aux personnes souffrant de troubles psychiques ou en situation de handicap.

Il dénonce une série de fermetures, restructurations et suppressions de postes, qui fragilise l’accès aux soins psychiatriques et l’accompagnement des personnes en situation de handicap.

La CGT ARHM appelle donc les salariés de la Fondation, mais aussi les élus locaux, les responsables politiques et les personnes concernées par les soins, à se rassembler mardi 22 septembre devant le siège de la Fondation ARHM, 290 route de Vienne (8e arrondissement).

Des secteurs sous financés

Parmi les principales craintes : la fermeture annoncée de 30 lits au Centre hospitalier Saint Jean de Dieu, ainsi que la menace de fermeture de trois unités supplémentaires représentant 75 lits.

Mais aussi, le projet de fermeture du Centre Pizay, lieu de consultations qui permet notamment d'accueillir des patients en situation de crise et de proposer des prises en charge psychothérapeutiques individuelles ou collectives.

Le secteur de la pédopsychatrie est aussi au coeur des inquiétudes. Le syndicat pointe du doigt une "démission massive" de psychiatres, pédopsychiatres et médecins généralistes, un important turnover parmi les personnels infirmiers, et la "fermetures de lits, de places et de structures de soins".

Plus largement, la CGT ARMH dénonce un "sous-financement chronique" de la psychiatrie et du médico-social.

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La Fondation ARHM, c'est quoi ?

La Fondation ARHM intervient dans les domaines de la santé mentale et du handicap. Elle emploie environ 1 800 salariés et accompagne plus de 16 000 personnes sur le territoire. Le Centre hospitalier Saint Jean de Dieu constitue l’un des principaux établissements de psychiatrie du sud du Rhône.