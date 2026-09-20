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Pompiers recherche Rhône
Le corps de l’homme a été repêché en fin d’après-midi. Photo illustration ©Mathilde Régis

Le corps d'un homme repêché dans le Rhône

  • Par Lisa Pillaud

    • Le corps d’un homme d’une quarantaine d’années a été repêché dans le Rhône, ce samedi 19 septembre en fin d’après-midi.

    Vers 17 h 30, ce samedi 19 septembre, les sapeurs-pompiers ont repêché le corps sans vie d’un homme âgé d’une quarantaine d’années dans le Rhône, à proximité du pont Raymond-Poincaré.

    Au total, 14 pompiers ont été mobilisés d'après Le Progrès. Le SAMU et les forces de l’ordre se sont également rendus sur place. Un périmètre de sécurité a été installé afin d'éloigner les passants. Malgré l'intervention des secours, l'homme n'a pas pu être réanimé.

    Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes du décès. À ce stade, aucun élément ne permet d’établir les raisons pour lesquelles cet homme s’est retrouvé dans le Rhône.

    Lire aussi : Noyades dans le Rhône : la préfecture appelle à la plus grande vigilance

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