Travaux du TB12 : Des nuisances sonores et des perturbations à venir route de Genas

Depuis plusieurs mois, la route de Genas est en travaux. Photo Lisa Pillaud

La pose des enrobés définitifs sous le périphérique Laurent-Bonnevay va nécessiter plusieurs nuits de travaux du 21 au 24 septembre.

Les nuits risquent d’être plus bruyantes que d’habitude autour de la route de Genas. Dans le cadre du chantier du TB12, le Sytral va procéder à la pose des enrobés définitifs de la voirie sous le périphérique Laurent-Bonnevay.

Les travaux sont prévus de 21 heures à 5 heures les nuits du 21 au 24 septembre, puis lors d’une dernière intervention programmée les 5 ou 6 octobre, selon les conditions météorologiques et l’avancement du chantier.

Sytral Mobilités avertit les habitants

Engins de chantier et opérations de voirie pourraient ainsi occasionner des nuisances sonores pour les habitants du secteur, prévient Sytral Mobilités dans un communiqué distribué aux riverains.

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Ces interventions nocturnes entraîneront également des fermetures de la traversée sous le périphérique, dans les deux sens, ainsi que de certaines bretelles d’accès et de sortie. Des déviations seront mises en place.

Cette nouvelle phase de travaux s’inscrit dans le chantier de prolongement du TB12 vers les Sept-Chemins, qui doit transformer progressivement la route de Genas avec notamment une voie dédiée au bus, une piste cyclable et des espaces végétalisés.