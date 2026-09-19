Dans l'Ain, un trafic d’héroïne démantelé

Deux hommes ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse dans une affaire de trafic d’héroïne à Oyonnax.

Le trafic se déroulait à l’écart des regards, sur des chemins forestiers à proximité d’Oyonnax. Les clients étaient orientés vers un compte WhatsApp, associé au numéro de téléphone d’un certain "Ronaldo", avant de recevoir un lieu de rendez-vous. Selon les informations du Progrès, les transactions auraient notamment eu lieu en lisière de zones boisées, sur les communes d’Échallon et de Samognat.

Pour les enquêteurs, le mode opératoire n’était pas inconnu. En mars, un courrier anonyme signalant l’existence d’un "trafic de stupéfiants dirigé par des Albanais" avait conduit les services de police à s’intéresser à cette activité.

Les premières investigations ont progressivement fait apparaître des similitudes avec de précédentes affaires de trafic dans le secteur : même organisation, emballages similaires et utilisation du même pseudonyme de "Ronaldo". Tout semblait indiquer que ce réseau "Ronaldo" avait été réactivé sur Oyonnax. L’enquête s’est intensifiée au cours de l’été, avec plusieurs opérations de surveillance et de repérage.

Deux individus déjà condamnés pour trafic de stupéfiants

L'enquête a mené à l'interpellation de deux hommes, des ressortissants albanais âgés de 34 ans et 40 ans. Le logement du premier a été perquitionné. Deux sacs à dos contenant plusieurs dizaines de pochons d’héroïne (pour un total de 400 grammes d’héroïne pure), ainsi que 8 080 euros en petites coupures, ont été découvert. Quand au second, il était alors porteur d’une sacoche contenant 38 pochons d’héroïne (188 grammes au total) au moment de son interpellation.

Déjà condamnés en 2024 et 2025 pour trafic de stupéfiants, les deux individus ont été jugés ce jeudi 17 septembre par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse. Ils ont été condamnés respectivement à quatre et trois ans de prison ferme, et ont été tous les deux placés en détention.

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