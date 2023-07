Portrait(s), le festival photographique de Vichy, invite à une flânerie ponctuée de dix expositions à voir dans toute la ville.

La onzième édition de Portrait(s), rendez-vous photographique de Vichy, s’annonce aussi riche et surprenante que les précédentes, avec une nouveauté, car elle investit le grand établissement thermal de Vichy, magnifique bâtiment inauguré en 1903, œuvre de l’architecte Charles Le Cœur.

Constituée de dix expositions, elle se déroule également sur l’esplanade du lac d’Allier et le parvis de la gare et met en lumière le travail de photographes reconnus et émergents.

Vanity Fair, Felipe II Moschino, 2019, Erwin Olaf

Le public pourra découvrir le Belge Jacques Sonck avec ses portraits de personnages excentriques qui composent la société flamande, les travaux de Gilles Leimdorfer et Stéphane Lavoué, tous deux produits dans le cadre de la grande commande nationale financée par le ministère de la Culture et pilotée par la BnF.

Le premier révèle les nouveaux visages de l’armée française et leurs motivations, le second a mené une recherche autour du concours des Miss France qui fait partie, comme le Tour de France, de notre culture populaire.

Mondialement connu, le photographe néerlandais Erwin Olaf sera présent le long de l’Allier avec une série emblématique de son travail où l’on croise des beautés hitchcockiennes désœuvrées, des enfants aux yeux tristes, des univers domestiques de papier glacé et des décors aux ambiances crépusculaires.

Portrait(s) – Du 23 juin au 1er octobre, dans la ville de Vichy - www.ville-vichy.fr