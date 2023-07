Un supermarché Auchan de Lyon fermé après un contrôle sanitaire

Mardi 25 juillet, le supermarché Auchan du quartier des États-Unis, dans le 8e arrondissement de Lyon, a été contraint de fermer ses portes à la suite d’un contrôle sanitaire.

Un contrôle inopiné effectué mardi 25 juillet au sein de l’enseigne Auchan du quartier des États-Unis a mis au jour un certain nombre d’infractions sanitaire, selon ActuLyon. Ce que nous ont confirmé les services de la Ville de Lyon. Après la visite des agents de la direction de la santé de la Ville de Lyon, un arrêté municipal a été pris par la municipalité pour adjoindre la direction du supermarché à baisser le rideau.

Auprès de nos confrères, le maire du 8e arrondissement, Olivier Berzane (EELV), évoquait mercredi 26 juillet "un certain nombre d'infractions constituant un danger pour la santé publique". Sur internet, ces derniers certains internautes alertaient sur la présence de rats, mais aussi de volatiles dans les allées du supermarché et des sols parfois sales.

Interrogé par nos confères, Auchan assurait vouloir rouvrir le plus rapidement possible, dans l’idéal mercredi en fin de journée, après avoir remis "en état le magasin" et répondu "aux injonctions qui nous sont faites".